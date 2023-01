Undersøkelse: Folk som bruker snus for å slutte med røyk, mislykkes oftere

NTB

En undersøkelse fra Helsenorge.no viser at det å bytte ut røyken med snus, gjør det mindre sannsynlig å lykkes med røykeslutt.

– Det er nøyaktig det motsatte av hva vi har fått høre i mange år, sier professor Inger Thorhild Gram i en pressemelding.

Mange som stumper røyken, bytter den ut med snus. Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har funnet ut at om man bruker snus, er sannsynligheten for å mislykkes med røykeslutt størst.

Nesten 4.500 røykere har deltatt i undersøkelsen.

Resultatene viste at de som har størst sannsynlighet for å klare å stumpe røyken er kvinner og personer med lengre utdanning.

– Undersøkelsen antyder at røykere bør advares mot at snusbruk kan forhindre vellykket røykeslutt, står det i pressemeldingen.