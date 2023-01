Mann siktet for drap i Søgne i desember

NTB

Politiet endrer siktelsen mot mannen som er pågrepet etter en voldshendelse i Søgne 4. desember. Han er nå siktet for drap.

Mannen ble pågrepet kort tid etter at en 39 år gammel mann ble funnet død i Søgne. Han ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Nå er siktelsen endret, melder Fædrelandsvennen.

– Det beror på en helhetsvurdering av informasjonen vi har innhenta under etterforskningen, sier politiadvokat Henrik Hegdahl.

Mannen nekter straffskyld.

Den døde mannen ble funnet i en leilighet på Langenes i Søgne etter at nødetatene ble varslet om en voldshendelse. Mannen var en norsk statsborger og bosatt i distriktet.

Den siktede mannen er nå varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

– Vi har begjært ham fengslet på grunnlaget om at det finnes skjellig grunn til at han kan mistenkes for drap, og retten har kommet til samme konklusjon etter å ha fått innsyn i etterforskningsmaterialet, sier Hegdahl.