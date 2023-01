Høyre mener Støre er for defensiv om strømavtaler

NTB

Høyre er lite imponert over advarselen som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) retter til strømselskapene.

Regjeringspartiene burde heller støttet forslag om strengere regulering av strømavtaler da de hadde muligheten før jul, mener stortingsrepresentantene Turid Kristensen og Bård Ludvig Thorheim.

De viser til at Høyre fremmet forslag i Stortinget om strengere regulering, eventuelt et forbud mot salg av variable strømavtaler. Regjeringspartiene og SV stemte mot.

– Støre vil verken vurdere et forbud mot slike avtaler, eller å sette en tidsfrist for når man skal konkludere. Det er ikke godt nok. I vårt forslag på Stortinget krevde vi at regjeringen sørger for å rydde opp senest i løpet av januar, sier Thorheim, som sitter i energi og miljøkomiteen.

– Det er bra at Støre og regjeringen nå kommer på banen, men dette er ikke tiden for en vente og se-holdning, sier Kristensen, som er forbrukerpolitisk talsperson for Høyre.