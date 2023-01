Ny slankemedisin på resept i Norge

Det Europeiske legemiddelverket godkjente medisinen for ett år siden. Stor etterspørsel medførte at den ikke ble tilgjengelig i Norge før nå.

NTB

Norge er et av få land der overvektige nå kan få slankemedisinen Wegovy forskrevet, melder TV 2. Ikke alle er begeistret.

Slankemedisinen har vist lovende resultater, med vektreduksjon på 20 prosent eller mer for hver tredje person som har testet medisinen.

Produsenten Novo Nordisk bekrefter overfor TV 2 at Wegovy kan skrives ut til nordmenn for behandling av overvekt, fra denne uka. Norsk forening for allmennmedisin understreker at dette ikke løser overvektsproblemer.

– Vårt førstevalg vil alltid være å gi gode råd om livsstilsendringer. Det å bruke medikamenter har alltid en risiko for bivirkninger, og det løser på ingen måte det egentlige problemet til hvorfor overvekt oppstår, sier leder Marte Kvittum Tangen, til kanalen.

I oversikten over bivirkninger i Felleskatalogen nevnes hodepine, kvalme, diaré, oppkast, luft i magen, slapphet, hårtap og gallesteinsanfall som vanlige bivirkninger.

Det Europeiske legemiddelverket godkjente medisinen for ett år siden. Stor etterspørsel medførte at den ikke ble tilgjengelig i Norge før nå.