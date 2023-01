Mange vil feriere utenlands – men ikke for dyrt

Den indre venetianske havnen i Chania på Kreta i Hellas – stadig et populært reisemål for nordmenn. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB

Nesten sju av ti planlegger å reise på sommerferie i år, halvparten av dem utenlands. Men reisekassa er mer slunken.

Kjente reisemål som Spania, Sverige, Hellas og Danmark, pluss Italia og Frankrike står på planen, viser Årets reisepuls. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion for Virke.

– Sommerferien er viktig for nordmenn og noe man uansett prioriterer selv om økonomien har blitt strammere for mange, sier bransjedirektør Audun Pettersen for reiseliv i Virke.

Mange tar ferien i Norge også. Flere drar på hytta (51 prosent), til venner og familie (41 prosent) eller på hotell (20 prosent), camping eller hyttegrend (23 prosent).

Mindre penger

Pris er viktigere enn før når vi skal planlegge ferien. 66 prosent svarer at egen økonomi i svært eller ganske stor grad vil styre valg av reisemål i 2023. I fjor var det 300.000 nordmenn som ikke hadde råd til å reise på ferie, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Nordmenns reisevaner de siste årene har i stor grad vært preget av pandemirestriksjoner, karanteneregler og smittetall. Nå ser vi at privat økonomi har tatt over som den dominerende faktoren som styrer våre reiseplaner, sier Pettersen.

En god del av oss sitter litt på gjerdet før vi bestiller flybilletter og hotell.

Ifølge undersøkelsen planlegger en gjennomsnittlig norsk husholdning å bruke 36.250 kroner på ferie i hele 2023. Det er en nedgang på 10 prosent fra i fjor, da tallet var 40.150 kroner.

Fotball og shopping

Det ser ut til at helgeturene utenlands er på vei tilbake.

Vi er tilbake på nivået før pandemien – 79 prosent planlegger helgeturer. Når helgeturen går til utlandet, er det først og fremst nabolandene vi velger: Danmark (38 prosent) og Sverige (35 prosent), etterfulgt av Storbritannia (27 prosent) og Tyskland (16 prosent).

– Kanskje Haaland-effekten slår til for fullt når Storbritannia og Tyskland kommer opp listen over populære reisemål for helgeturer, sier Pettersen.