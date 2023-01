Kvinne i 30-årene omkom i trafikkulykke i Troms

En kvinne i 30-årene døde i en ulykke mellom en personbil og et vogntog i Skuvsvika i Troms tirsdag. De pårørende er varslet.

Ulykken skjedde på Hinnøyveien i Harstad kommune.

Politiet i Troms opplyser at kvinnen var bosatt i Tjeldsund kommune og at de pårørende er varslet.

– Vi har ikke noen opplysninger om hva som har vært hendelsesforløpet annet enn at det var en møteulykke. Vi må avhøre vogntogføreren og sammenfatte det med undersøkelser på stedet, sier operasjonsleder Per Arve Aas til NTB.

Vogntogføreren kom fysisk uskadd fra ulykken, men bærer sterkt preg av utfallet den fikk, opplyser politiet.

– Vedkommende blir ivaretatt, sier Aas.

Veien på stedet ble stengt etter ulykken, som politiet fikk melding om i 8.30-tida. I 11-tida var ett felt åpnet så trafikken kunne komme forbi i puljer.

– Vi vet ikke hvor lenge veien blir stengt i ett felt, sier Aas.

Politiet opplyste først at det dreide seg om to separate ulykker, men etter å ha gjort undersøkelser på stedet opplyser de at det kun er en ulykke.

Føreren av både vogntoget og personbilen ble sittende fastklemt etter ulykken.