Vy mener det ikke ville ha vært noe problem å teste Follobanen med full trafikk

Bane Nor mener det var umulig å teste Follobanen med normal togbelastning før åpningen. Vy mener at de hadde mer enn nok tog til fullskala testing.

I normal drift er det på det meste seks avganger i timen i hver retning på Follobanen, men testkjøringen ble aldri gjort med mer enn én avgang i timen, skriver Aftenposten.

Bane Nor mener det var umulig å teste strekningen med samme togtrafikk som den har i full drift, en argumentasjon som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gjentok til NRK mandag morgen.

– Fullskala testing er knapt nok mulig å få til i Norge. Det betyr at du må hente ut tog fra annen drift for å få det til, sa Nygård.

Vy, som Bane Nor leier inn for å kjøre tog til testkjøring, avviser Bane Nor og samferdselsministerens påstand.

Ifølge kommunikasjonssjef, Åge-Christoffer Lundeby, ville det vært uproblematisk for Vy å levere nok tog til å teste med tilsvarende trafikk som rutetabellen. Han sier det kun handler om planlegging og at de fint ville klart å levere en slik bestilling med to ukers frist.

Prestisjeprosjektet til 37 milliarder kroner ble offisielt åpnet 12. desember, men måtte stenge åtte dager senere. Ingen vet når togene igjen kan gå på Follobanen, men det blir tidligst i februar. Årsaken til at strekningen stenges, er ifølge Bane Nor en feil i returstrømanlegget.

Samferdselsministeren har kalt Bane Nor inn til hastemøte tirsdag klokken 15. Der vil han be om en foreløpig redegjørelse om stengningen av Follobanen.