Datatilsynet reagerer på Twitter-melding fra politiet

NTB

En melding fra politiet om en ungdom på institusjon ble møtt med reaksjoner fra Twitter-brukere. Nå reagerer også Datatilsynet, skriver Dagbladet.

Twittermeldingen fra Sørøst politidistrikt ble sendt natt til 1. januar i forbindelse med at en ungdom på en institusjon satte fyr på sitt eget rom.

Meldingene fra politiet på Twitter er offentlige og beskriver hendelser og utrykninger som politiet er involvert i. Flere Twitter-brukere reagerte på at opplysningene i meldingen var for detaljerte og mente den brøt med personvernet.

Dette er nå Datatilsynet enig i, skriver Dagbladet.

– Det er overraskende at Sørøst politidistrikt ikke har utvist bedre gangsyn. Vi ser at mange reagerer, og det skjønner jeg veldig godt, for dette er dårlig dømmekraft, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet til avisen.

– Meldingen framstår som krenkende for den som er berørt. Ungdom på institusjon er en særdeles sårbar gruppe, sier hun og synes det er merkelig at politiet ikke har tatt hensyn til dette.

Politiet fjernet mandag meldingen fra Twitter. Politiinspektør Henning Reif Fosaas i Sørøst politidistrikt opplyser til avisen at de ikke ønsker å bryte personvern eller taushetsplikt, men at de i utgangspunktet ikke mener at opplysningene i tweeten var nok til å kunne identifisere vedkommende.