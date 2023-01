Rettsmøte om ulvejakta blir neste mandag – jakt i gang i Sverige

NTB

Rettsmøtet om årets ulvejakt blir førstkommende mandag, opplyser Oslo tingrett. Samtidig er årets første ulver felt i Sverige.

Ulvejakta i tre grenserevir skulle egentlig ha startet 1. januar. Men tre dyreorganisasjoner tok jakta til retten og fikk medhold i en midlertidig forføyning som stanser jakta fram til den er rettslig behandlet.

Regjeringen svarte med å be om et snarlig rettsmøte for å få saken avklart. Oslo tingrett opplyser at rettsmøtet blir mandag og at tingrettsdommer Helge Johannessen skal lede forhandlingene.

Lisensfelling av ulv begynte i Sverige mandag. To ulver er allerede felt, av en kvote på hele 75 dyr, skriver Rovdyr.org , som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Mange jegere er i gang med å lete etter spor av ulvene. Siden snøen kom sent er det imidlertid vanskelig å spore, skriver SVT.

Flest ulver skal felles i Värmland. Der er det utstedt fellingstillatelse for hele 30 stykker.

– Det er flere maskerte personer i to biler som følger etter dem som sporer og prøver å gjøre det vanskelig for dem, sier jegerforbundets leder Anders Olsson.