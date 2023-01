109 år med statlig forhåndskontroll av kinofilmer er historie

Fra 1. januar overtok distributørene ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

1. januar overtok distributørene ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer. – Skal bli like trygt som før å ta med ungene på kino, mener Medietilsynet.

Fra 1. januar, etter 109 år med statlig forhåndskontroll, er det nå distributørene selv som setter aldersgrenser på filmene før de vises på kino – på samme måte som for eksempel TV 2 og NRK gjør for TV-program.

Det er Medietilsynet , som tidligere har hatt ansvaret med å fastsette aldersgrense på kinofilmer, som får ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i loven blir overholdt.

– Vi skal passe godt på slik at det blir like trygt som før å ta med ungene på kino, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Det var avholdspolitiker Arne Halgjem og kvinnesakspioner Fernanda Nissen som var de to første til å forhåndsvurdere film i 1913 da Statens filmkontroll ble opprettet. Fram til 1921 var det ingen aldersgrenser, og filmer ble enten tillatt for alle, nedklippet eller forbudt.