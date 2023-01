Elin Tvedt klar for ny jobb

Den tidligere TV 2-værvarsleren er ansatt hos SpeakLab, som jobber med kommunikasjon, fysiske og digitale kurs, og programledelse innenfor ulike konferanser og sendinger.

Elin Tvedt (48) er for mange kjent som værdame på TV 2 og «71° nord»-programleder.

I over 20 år var Tvedt et kjent fjes på den norske TV-skjermen, før hun forsvant i 2016. Da begynte hun å jobbe i et firma som skreddersyr reiser og opplevelser for bedrifter og privatpersoner. I april 2020 ble hun oppsagt fra denne jobben som følge av coronasituasjonen.

For tiden har Tvedt allerede en jobb innenfor psykiatri, i tillegg til at hun er godt på vei med sykepleierstudiet. Siden hun allerede har et par baller i lufta, går hun inn i en 50 prosent stilling hos SpeakLab.

– Tanken min er at det å ha en helsebakgrunn og å kombinere det med kommunikasjon eller media i en eller annen form, er veldig spennende. Derfor takket jeg ja til det tilbudet – så da blir det litt jobb og litt studier. Jeg har en liten stilling innenfor psykiatri og rus. Jeg begynte i den jobben, fordi det er et spennende felt. Også gjør jeg litt TV, så jeg er en potet, sier hun til TV 2.

Tirsdag 10. januar gjør hun TV-comeback, når den nyeste sesongen av «Farmen Kjendis» går av stabelen.

Til VG forteller Tvedt at hun ikke tror hun har skjønt hvor mye hun har savnet å jobbe med TV før hun befant seg på Farmen-innspilling, noe som har vært en kjekk og spennende opplevelse.

– «Farmen kjendis» er jo en psykisk studie i seg selv. For mitt vedkommende var jeg spent på om jeg ville klare å holde temperamentet mitt i sjakk. Det er noe å tenke på før man drar dit.