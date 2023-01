NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 2. januar.

Ny angrepsbølge mot Kyiv

En 19 år gammel mann ble skadd da vrakrestene av en ødelagt drone traff Desnianskij-distriktet i Ukrainas hovedstad Kyiv. Vrakrestene fra dronen skal også ha truffet en vei og ført til ødeleggelser på en bygning i distriktet.

Flyalarmen begynte å gå like før midnatt i Kyiv og det meste av det østlige Ukraina, og gikk fremdeles opp mot fire timer senere. Over 20 droner skal ha blitt skutt ned over Kyiv av det ukrainske luftforsvaret natt til mandag, ifølge militæradministrasjonen.

Flyplassen i Damaskus ute av drift

Den internasjonale flyplassen i Syrias hovedstad Damaskus er ute av drift etter et israelsk luftangrep. Ifølge en uttalelse fra den syriske hæren ble to militære drept i angrepet, som også førte til noe materiell skade.

Den Storbritannia-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at angrepet rammet flyplassen samt et våpenlager sør i Damaskus. De melder også om fire drepte, ikke to, slik hæren melder.

Ifølge regionale etterretningskilder var angrepet rettet mot Iran-tilknyttede mål.

Lula gjenåpnet Amazonasfondet

I en av sine første vedtak fattet som Brasils nye president, besluttet Lula da Silva å gjenåpne Amazonasfondet. Midlene i fondet har vært frosne siden 2019, og blir nå frigjort. Til sammen tilsvarer midlene i fondet over 5 milliarder kroner, mesteparten penger som er gitt av Norge.

Pengene kan med det igjen brukes til å bekjempe avskogingen i Amazonas, som nådde sitt høyeste nivå under Brasils forrige president Jair Bolsonaro.

Rekordmange meldte om luftveissymptomer i desember

Hele 38 prosent av befolkningen oppga i desember at noen i husstanden er forkjølet, eller at de mistenkte koronasmitte hos noen de bodde sammen med.

Det er henholdsvis 16 og 24 prosentpoeng høyere enn i desember 2021 og 2020, og ny rekord. Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

Norge tok imot over 36.000 asylsøkere fra Ukraina i fjor

I 2022 ble det registrert vel 36.000 asylsøkere fra Ukraina her i landet. I tillegg er det kommet rundt 5.500 asylsøkere fra andre land.

Blant dem som er kommet til Norge fra Ukraina i år er 17.000 kvinner og vel 11.000 barn. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) per 30. desember 2022.

I tillegg til de ukrainske krigsflyktningene er det kommet om lag 5.500 asylsøkere fra andre land til Norge, men de endelige tallene er ikke klare.