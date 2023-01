Farevarsel for is i Rogaland og Agder

NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn som fryser til is på bakken i sørlige deler av Rogaland og Agder mandag.

– Det er lokalt fare for is på grunn av underkjølt regn. Regnet vil fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander, heter det i farevarselet.

Folk blir bedt om å være ekstra oppmerksomme fordi isen kan være vanskelig å se, vurdere bruk av brodder, beregne ekstra tid til transport og å kjøre etter forholdene.

Faren for underkjølt regn øker fra 5-tiden mandag morgen, mens faren skal være over i 19-tiden.