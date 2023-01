Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe kona si

47-åringen er også tiltalt for grov mishandling av kona fra 1995 og fram til mai i fjor. Han skal blant annet ha kuttet kona med kniv, brukket armen hennes og puttet henne i en striesekk som han teipet igjen før han slo henne med en metallstang.

En 47 år gammel mann må tirsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha forsøkt å drepe kona si. Han er også tiltalt for å ha mishandlet henne og deres tre barn.

Om kvelden 11. mai i fjor skal mannen ha kastet en kniv i magen til kona, og kort tid etter skal han ha stukket henne i magen med en annen kniv.

Kvinnen ble påført omfattende skader, og ifølge tiltalen overlevde hun fordi hun fikk livreddende behandling og ble operert ved Ahus og Ullevål sykehus.

Mannen skal også ha mishandlet parets tre barn på det groveste både fysisk og psykisk.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk eller for mishandling av barna. For anklagen om grov mishandling av tidligere ektefelle, erkjenner han vesentlig mindre enn hva tiltalen går ut på. Dette utdyper han nærmere i retten, sier mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til Dagbladet.

Oslo tingrett har satt av 14 dager til behandlingen av saken mot 47-åringen.