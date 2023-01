Ekspertenes råd: Slik kan du redde økonomien i 2023

Det er noen grep du kan ta før nyttår for å redusere skatten, ifølge forbrukerøkonom Derya Incedursun.

BSU: Skal du spare på BSU (Boligsparing for ungdom) må du sikre at sparebeløpet ditt står inne på konto innen fristen. Bankene har ulike frister for når pengene skal være registrert på konto. Normalt pleier dette å være 31. desember eller noen dager før årsskifte. Se bankens nettside for informasjon. Du kan maksimalt spare 27 500 kroner i året, og du får igjen 20 prosent i skattefradrag. Dette betyr at du kan oppnå en skattefordel på inntil 5 500 kroner om du klarer å fylle opp BSU-kvoten før nyttår.

IPS: De som sparer i IPS (Individuell pensjonssparing). Du kan sett inn et sparebeløp på opptil 15. 000 kroner i året, og 22 prosent av alt du sparer får du igjen på skatten. Skattefordelen blir kr 3300. IPS har vanligvis frist samme dag som BSU, se nettsiden til din bank.

Fyll opp frikortet: Fra det året du fyller 13 år, kan du få et frikort (et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt) dersom du tjener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året. Har du ikke fylt opp frikortet, kan du fortsatt tjene flere skattefrie kroner før årsskiftet.

Aksjer med tap: Har du tapt penger på aksjer som ikke er plassert på en aksjesparekonto (ASK), og du ønsker å selge disse i nær fremtid, kan du gjøre dette før nyttår og få skattefradrag på tapet på neste års skattemelding. Hvis tapet er realisert 6. oktober eller senere, vil du få 37,84 prosent skattefradrag på tapet.

Spar formuesskatt: Hvis nettoformuen din er over fribeløpet på 1,7 millioner kroner (3,4 millioner kroner for ektefeller), må du betale formuesskatt. Har du planer om å gi gaver eller forskudd på arv til barn i nær fremtid, kan det være lurt å gjøre det før nyttår. Skattesatsen på formueskatt er 0,95 prosent. Satsen for formuer over 20 millioner kroner er på 1,1 prosent.

Vær oppmerksom på at barna må være 17 år og over for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene. Husk også på at stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over kr. 454 075 (for år 2022).