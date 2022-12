Skiløper i Hemsedal meldt savnet etter skred

NTB

Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet skiløpet i Hemsedal, og politiet sier skiløperen ble meldt savnet etter at det hadde gått skred.

– 16.30 meldte familien om at vedkommende ikke hadde kommet tilbake fra skitur. Da hadde vi bedt folk i området om å si fra hvis de savnet noen, fordi vi hadde et snøskred tidligere på dagen, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NTB ved 20-tiden lørdag kveld.

Han sier redningsaksjonen fortsatt pågår med full styrke.

Nødetatene forstyrres av fyrverkeri



Ved 19-tiden meldte politiet om at helikoptrene som deltar i søket, ble forstyrret av fyrverkeri.

– Redningshelikopter og luftambulanse deltar i søket. Helikoptrene opplever utfordringer med bruk av fyrverkeri, og vi henstiller alle om å avstå fra bruk av fyrverkeri i dette området til ny beskjed kommer, skriver Hemsedal kommune i en SMS til innbyggere som de formidler fra politiet.

En alpinist som er savnet

Han sier helikoptrene for øyeblikket er såpass langt opp i fjellet at de ikke blir påvirket av eventuelt fyrverkeri. Likevel er han tydelig på at det fortsatt er viktig å ikke skyte opp raketter, fordi de beveger seg rundt.

Til Hallingdølen sier han at det er en alpinist som er savnet.

I tillegg til politi, luftambulanse og redningshelikopter, bistår Røde Kors og Norske Redningshunder.

