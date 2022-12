Shabana Rehman får begravelse på statens bekostning

NTB

Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman får som første person med innvandrerbakgrunn begravelse på statens bekostning.

Det bekrefter kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) overfor NTB. Det var Subjekt som først brakte nyheten om at Rehman blir hedret med begravelse på statens bekostning.

– Shabana Rehman var en sterk og uredd stemme. Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Rehman gikk bort, 46 år gammel, torsdag denne uka. Hun fikk påvist kreft i januar og var innlagt på sykehus de siste dagene. Den profilerte og tidvis omdiskuterte samfunnsaktøren delte åpent om sitt sykdomsforløp på Instagram.

Unik innsats

Statsministerens framhever at Rehman har gjort «en unik, synlig og betydningsfull innsats» for å løfte fram blant annet temaer om hvordan negativ sosial kontroll er blitt brukt – og brukes – for å ramme og begrense den personlige friheten til individer, særlig jenter og kvinner, i ulike minoritetsmiljø i Norge.

Shabana Rehman blir den første norske innvandreren som blir hyllet med begravelse på statens regning, blant annet for arbeidet hun gjorde for ytringsfriheten og mot sosial kontroll, skriver Subjekt.

– Turte der andre tiet

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Rehmans etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

– Shabana var den som først turte der andre tiet, hun tok tak i betente spørsmål som negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og tok kampen og sto i stormen for at andre skulle få leve frie liv. Vi ønsker å hedre henne med begravelse på statens bekostning, for alt hun har betydd og bidratt med i likestillingskampen, sier Trettebergstuen.