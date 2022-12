Sånn kan et asteroidenedslag i Norge se ut

Lasse Biørnstad - Forskning.no

En ny simulator lar deg teste ut hvordan asteroidenedslag forskjellige steder på jorden ser ut. Og det er ikke noe særlig.

Det er et fryktelig dommedagsscenario. En diger asteroide slår ned ved en stor by et sted på jordoverflaten. Dette ville vært en av de dødeligste hendelsene i menneskehetens historie.

Ved hjelp av et nytt verktøy kan du simulere forskjellige typer asteroidenedslag. Du kan justere størrelsen på steinen, om den er hovedsakelig av metall, nedslagsvinkel og flere andre muligheter. Simulatoren er først omtalt på Space.com.

De aller fleste brenner opp

Før vi dykker ned i hvordan et sånt nedslag kunne sett ut over Oslo, er det viktig å huske på at dette er en ekstremt sjelden hendelse. Vi mennesker har blitt svært gode til å overvåke himmelen for å oppdage de store, skumle asteroidene.

NASA er en av organisasjonene som jobber med dette, og akkurat nå er det ingen som utgjør noen spesiell risiko for oss på jorden. Du kan se oversikten over hvilke asteroider de følger med på her.

Jorda treffes av et utall små steiner og andre småting fra rommet hver eneste dag. De aller fleste brenner opp i atmosfæren. Det er ekstremt liten sjanse for at du skal få en i hodet, selv om Oslo-boere har opplevd å få meteorer i taket, som du kan lese mer om her.

Et ekte meteorkrater i Arizona i USA. Krateret er rundt 1,1 kilometer bredt og ble skapt for rundt 50.000 år siden. Asteroiden skal ha vært rundt 50 meter i diameter. Les mer Lukk

Så ofte treffer store asteroider



Men det finnes større asteroider. Jo større steinen er, desto mindre sjanse er det for at jorden treffes av den i et gitt år.

En asteroide på størrelsen med en bil treffer jorden rundt én gang i året, men så blir det sjeldnere og sjeldnere. En diger asteroide på rundt 250 meter i diameter treffer i snitt hvert 60.000 år. Her kan du lese mer om hvor ofte asteroider er ventet til å treffe jorda, og hva slags konsekvenser det kan få.

En asteroide som er nærmere én kilometer i diameter, treffer jorden en gang hvert million år i snitt, ifølge den nye simulatoren.

Virkelig kjempeasteroider, som den som skapte Chicxulub-krateret for rundt 66 millioner år siden, var på rundt 10 kilometer i diameter. Denne asteroiden kan ha vært slutten på dinosaurene, og slike asteroider er ventet hvert 100-250 millioner år, ifølge Forbes.

Og hvordan ser det ut hvis en asteroide på rundt én kilometer i diameter treffer Oslo-området?

Enorm ildkule

Det vil åpenbart bli dramatisk, ifølge simulatoren, som blant annet er basert på denne doktorgraden om farer ved asteroidenedslag,

Her er det snakk om en jern-rik asteroide på rundt én kilometer i diameter. Den kommer inn i 45 graders vinkel i en hastighet på over 60 000 kilometer i timen.

Vi setter midtpunktet for nedslaget et sted sentralt i Oslo, for eksempel midt i parken på St. Hanshaugen. Bare krateret er enormt og svelger store deler av byen. Det er rundt 19 kilometer bredt.

Et så kraftig nedslag vil skape en ildkule som er gigantisk. Den er så varm at klær tar fyr hele 150 kilometer fra nedslaget. Det betyr at klærne til folk kan ta fyr på for eksempel Lillehammer.

Så stor vil ildkulen bli etter dette nedslaget, ifølge simulatoren. Les mer Lukk

Simulatoren viser også hvor stor sjokkbølgen vil bli. I dette tilfellet er den så kraftig at den vil være dødelig for nesten alle som bor i områdene rundt Oslo, fra Drammen til Jevnaker og Askim. Sjokkbølgen er så voldsom at hus kan klappe sammen så langt unna som i Arendal.

Her finner du simulatoren, og du kan prøve dine egne nedslag. Lykke til!

