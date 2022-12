Follo-ordfører om Follobanen: – Uforståelig

NTB

– Det er uforståelig at er prosjekt til 37 milliarder kroner bryter sammen etter få dagers drift, sier Ap-ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo.

Ordføreren sier til Dagsavisen at hun forventer at Bane Nor får Follobanen tilbake på skinner snarest.

– Det stiller spørsmål om oppsplitting av NSB var den riktige måten å bygge og drifte jernbane på i Norge, sier hun til avisen.

Follobanen ble stengt etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember.

Togene begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter. Åtte dager senere ble banen stengt etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Lille julaften oppsto det en ny brann i det samme huset.

Torsdag opplyste Bane Nor at Follobanen holdes stengt inntil videre, minst ut januar.