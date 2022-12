Riksvei 7 åpen for trafikk - fortsatt svært glatt

Fire-fem biler og en buss er involvert i en kjedekollisjon på riksvei 7 ved Bromma i Nesbyen i Hallingdal. Foto: Kåre Henriksen / NTB Les mer Lukk

NTB

Riksvei 7 mellom Flå og Nesbyen er åpen for trafikk etter at to busser og sju biler var involvert i en kollisjon fredag kveld, men folk bør likevel la bilen stå.