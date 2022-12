Mange i Lørenskog har mistet vannet

NTB

Mange innbyggere i Lørenskog kommune er uten vann natt til lørdag. Det melder Romerikes Blad.

Avisen skriver at de har fått flere henvendelser fra folk bosatt ulike steder i kommunen. Alle forteller at de fredag kveld plutselig mistet vannet.

– Alle i borettslaget er uten vann. Det samme gjelder naboborettslaget. Det er snakk om 272 andelsleiligheter, forteller styreleder i Skåreråsen 2 borettslag, Birgit Sørensen til Romerikes Blad.

Lørenskog kommune opplyser at de er kjent med at mange av deres innbyggere er uten vann, men at de foreløpig ikke vet hva som er årsaken.

110-sentralen Øst opplyser til NTB at de ble kontaktet av teknisk etat i kommunen rett over midnatt.

– Vi fikk beskjed om at det dreier seg om en lekkasje. Men de vet ikke hvor dette er skjedd. De forsøker å finne kilden, sier vaktlederen.

Kommunen forsøker nå å kartlegge omfanget av lekkasjen.

– Vi jobber på spreng for å finne ut hvor lekkasjen er, skriver Anette Kopperud fagleder i Lørenskog kommune, på kommunens nettsider.