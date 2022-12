Politiet ber om to uker varetektsfengsling for siktet mann etter dødsfall i Drammen

Båren med en mann som torsdag morgen ble funnet død utendørs i Drammen sentrum, fraktes bort fra åstedet. En mann er siktet for kroppskrenkelse i saken. Les mer Lukk

NTB

På grunn av bevisforspillelsesfare vil politiet be om at en mann i 50-årene varetektsfengsles i to uker etter at en annen mann ble funnet død i Drammen torsdag.