Hissig svane angrep busspassasjerer i Bergen

NTB

En bussjåfør måtte kontakte politiet da en hissig svane freste og gikk til angrep på busspassasjerer i Bergen fredag morgen.

Den sinte svanen var hissig mot passasjerer som skulle både av og på rutevognen. Årsaken til sinneutbruddet er ukjent.

– Uvisst hva svanen har imot busspassasjerer nå i utgangen av 2022, men vi prøver å få tak i fagfolk som kan få ham på bedre tanker, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Senere på formiddagen virket det imidlertid som den morgengretne svanen var i bedre humør.

– Den er jo ikke så truende som de skal ha det til. Litt frempå med nebbet, men det ville sikkert jeg også vært, sier bussjåfør Morten Reimers til Bergensavisen.

Han valgte selv å dele matpakken sin med svanen, noe som straks forbedret situasjonen.

– Skiver med ost. Den beste gourmetloffen jeg hadde, forteller Reimers, som omtaler svanebesøket som en «berikelse i jobbhverdagen».

Det er imidlertid ikke første gang det er sinte svaner i bergensområdet. For kun noen år siden opparbeidet den såkalte Havnesjefen i Os seg et rykte for å være lite gjestfri.

Knoppsvanen ble til slutt avlivet etter at den blant annet dro en jente under vann.