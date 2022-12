Stavanger universitetssjukehus øker beredskapen

NTB

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har økt beredskapen til gult nivå kveld på grunn av mange pasienter og svært utfordrende drift.

– Beredskapsnivået heves til gult for å ivareta pasientsikkerheten, sikre nødvendig bemanning og for å ha kapasitet til å håndtere andre ulykker og hendelser. Situasjonen må nå håndteres med ytterligere utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak, skriver sykehuset i en pressemelding.

Ifølge Stavanger Aftenblad er det økt pågang med luftveisinfeksjoner og skader som fører til at sykehuset hever beredskapen.

Lille julaften opplyste SUS at rundt 50 pasienter til enhver tid er innlagt med coronavirus og at et tjuetalls er innlagt med sesonginfluensa og RS-virus.