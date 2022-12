NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten til 30. desember.

Droneangrep mot Kyiv

Innbyggerne i Ukrainas hovedstad Kyiv ble i natt oppfordret til å søke ly i tilfluktsrom idet flyalarmen ble utløst under et droneangrep.

Flyalarmen ble utløst ved 2-tiden i natt, dagen etter at Russland hadde utført det som omtales som det største luftangrepet siden krigens start i februar. Ukrainas president sier i sin daglige videotale at 54 russiske raketter og 11 droner ble avverget i gårsdagens angrep. Han sier også at det er strømbrudd i mesteparten av landets regioner.

Stoltenberg vil ha mer våpen til Ukraina

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordrer Vesten til å sende mer våpen for å sikre fred i Ukraina.

– Det kan høres ut som et paradoks, men militærstøtte til Ukraina er den raskeste veien til fred, sier Stoltenberg i et nyttårsintervju med det tyske nyhetsbyrået DPA.

Kraftanalytiker tror på strømpris under 2 kroner resten av vinteren

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt forventer en strømpris på under 2 kroner i snitt i Sør-Norge resten av vinteren. I desember har strømprisen i Sør-Norge svingt fra 6–7 kroner per kWt i starten av måneden til mellom 1 og 2 kroner i romjulen.

– Det er mye vind i Europa og vi kan importere masse strøm og spare på vannet i magasinene. Situasjonene er vesentlig bedre enn den har vært, sier Reier Lilleholt til Agderposten.

Salget av fjellhytter har falt 36 prosent i år

Frem til midten av desember var det omsatt 36 prosent færre fjellhytter her i landet enn i samme periode i fjor, ifølge Prognosesenteret.

– Prisene er på vei ned. De to største barrierene mot å kjøpe fritidsbolig akkurat nå, er høyere strømpriser og økte utlånsrenter, sier senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret til Dagens Næringsliv.

Totalt for alle typer hytter er det foreløpig omsatt 10.600 fritidsboliger. Det er 26 prosent færre enn samme periode i fjor.

Bidens signatur sikrer pengestøtte

USAs president Joe Biden har signert en lov som sikrer finansiering av landets føderale statsapparat for budsjettåret som løper fram til september 2023.

Finansieringen på 1,7 billioner dollar, nær 17.000 milliarder kroner, innebærer dermed at USA unngår nedstenginger av statsapparatet i denne perioden.

Nettkjendis pågrepet i Romania

Den britiske internettpersonligheten Andrew Tate, kjent for kvinnefiendtlige holdninger, er pågrepet sammen med broren sin i Romania, melder rumenske medier.

Brødrene etterforskes for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe, fremgår det av en pressemelding fra rumensk politi.