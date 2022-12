Kjerkol frykter fastlegekrise gir et todelt helsevesen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier krisen i fastlegeordningen er alvorlig, men at de vil løse problemene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) frykter at fastlegekrisen vil føre til at de med mest penger får best hjelp.