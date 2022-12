Mann løslates i drapssaken i Bergen

NTB

Mannen i 30-årene som var siktet for medvirkning til drap i Bergen onsdag, løslates. Den drapssiktede mannen i 20-årene fremstilles for fengsling fredag.

En mann i 20-årene ble funnet hardt skadd i en leilighet i Bergen og erklært død ved ankomst til sykehus. To menn ble pågrepet.

Den siktede mannen i 30-årene har forklart at han bare var et vitne til drapet. Han løslates nå.

– Politiet mener at det ikke er grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling. Bakgrunnen for det er at mistankegrunnlaget vurderes å være svekket gjennom den etterforskningen som er gjennomført etter pågripelsen, herunder avhør, kriminaltekniske undersøkelser og obduksjon, opplyser politiet.

Den drapssiktede mannen i 20-årene har ikke ønsket å la seg avhøre. Han fremstilles for fengsling fredag. Han har ifølge politiet samtykket til varetektsfengsling.