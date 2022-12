Durek Verrett (48) på Instagram: – Hvis du ikke visste det, har jeg norske røtter

Beholder tittelen: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett under middagen til regjeringens festarrangement i juni i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag. Les mer Lukk

Prinsesse Märtha Louises forlovede, Durek Verrett, deler et nytt bilde på sosiale medier. Her forteller han stolt om sine, for mange, ukjente norske aner.