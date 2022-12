Avdød mann siktet for drap i Bergen 21. desember

NTB

En mann som ble funnet død i en leilighet i Ytre Sandviken i Bergen før jul, er siktet for drap på en kvinne som ble funnet i samme område.

De to ble funnet 21. desember.

– Siktelsen gjelder drap. Det betyr at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han har drept kvinnen som ble funnet utenfor sin bolig, opplyser Vest politidistrikt.

Drap og selvdrap er nå politiets hovedteori, forteller påtaleansvarlig, politiadvokat Inger-Lise Høyland, til Bergensavisen.

– Men vi kan ikke utelukke at det har vært andre involverte. Siktelsen er nå drap, og det er på bakgrunn av sporene på stedet og skadene på både kvinnen og mannen, sier hun.

Hadde et forhold

Politiadvokaten Høyland har bekreftet overfor NTB at kvinnen i midten av 20-årene og mannen i slutten av 30-årene tidligere har hatt et forhold.

– Kvinnen bodde på adressen der de to ble funnet, det gjorde ikke han. Mannen som ble funnet, har hatt et forhold til henne tidligere. Hva slags kontakt de har hatt i tiden opp mot dødsfallene, er blant tingene vi undersøker, sa politiadvokaten.

Erklært døde på sykehus

Kvinnen og mannen ble sendt til sykehus, hvor begge ble erklært døde. Samme dag opplyste politiet at saken ble etterforsket som drap.

Kvinnen skal ifølge politiet ha hatt en voldsalarm, men denne ble ikke utløst. Dette skyldes trolig at den var tom for batteri, ifølge Høyland. Hun sa samtidig at voldsalarmen ikke var knyttet til mannen som ble funnet død sammen med kvinnen.