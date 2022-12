NTB

En person befinner seg i en nødbu ved fjellformasjonen Trolltunga i Tyssedal og har bedt om hjelp til å komme seg ned fjellet.

Politiet ble varslet klokka 10.56.

– Været i området er dårlig. Politi og Røde Kors planlegger for å hente ut mannen, opplyser Vest politidistrikt.

Trolltunga er et fjellutspring 1.100 meter over havet, rundt 700 meter over Ringedalsvatnet, og ligger i Skjeggedal ved Tyssedal i Ullensvang kommune.

Saken oppdateres