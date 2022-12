Fastlege dømt for voldtekt og seksuell utnyttelse av pasient

NTB

En fastlege er dømt til fem og et halvt år i fengsel for blant annet misbruk av stilling og voldtekt av en kvinnelig pasient.

Kvinnen oppsøkte fastlegen etter en traumatisk hendelse våren 2018, og legen reiste så hjem til kvinnen og injiserte et beroligende middel, skriver TV 2.

Siden utviklet de to en seksuell relasjon, har de begge forklart. Samtidig fortsatte mannen som fastlege for kvinnen og barna hennes.

Mannen er også dømt for å ha vært i besittelse av tekstmeldinger som seksualiserer kvinnens barn.

Etter et halvt år møtte kvinnen opp på sin lokale politistasjon og fortalte at legen hadde gitt henne morfin og Sobril og deretter kvalt og voldtatt henne omkring 30–40 ganger. I retten ble mannen dømt for kun én voldtekt, fordi kvinnen ved den aktuelle hendelsen var helt uten bevissthet etter å ha blitt injisert med morfin. Uansett mener retten at legen har misbrukt sin stilling til å skaffe seksuell omgang.

Kvinnen har forklart at hun ikke orket tanken på å ha sex med legen uten å ha nedsatt bevissthet enten gjennom injeksjoner eller ved halsgrep.

Legens forklaring er at de to har hatt jevnlige frivillige samleier. Ofte ga han henne injeksjoner i forbindelse med samleiene, men ikke alltid, mener han. Han har også forklart at injeksjonene ofte ble gitt etter samleiene og ikke før.

Mannen må betale kvinnen 275.000 kroner i oppreisning og kan aldri jobbe som lege igjen.