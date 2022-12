Gult farevarsel for regn, vind og snøfokk flere steder i landet

NTB

Kraftig regn, snøfokk og mye vind er noe av det som venter Sør-Norge de neste dagene. I nord har allerede uvær skapt problemer for både biler og flytrafikk.

Ved 13.30-tiden blåste det såpass mye i Finnmark at flyselskapet Widerøe ikke kunne lande på tre av flyplassene.

– Det røsker godt i Finnmark. I Vardø, Berlevåg og Honningsvåg er det mye vind, sier kommunikasjon- og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, til iFinnmark.

I Vardø landet ikke morgenflyet, men ble dirigert videre til Vadsø. Det samme skjedde i Honningsvåg, hvor morgenflyet ble dirigert videre til Hammerfest, skriver avisen.

For bilistene merkes uværet blant annet ved at E6 Saltfjellet i Saltdal/Rana stengt. Her skal det gjøres en ny vurdering klokken 18. Vegtrafikksentralen Nord meldte klokken 14.15 at E6 Mjåvatnet er stengt på grunn av uvær.

Snøskred og snøfokk

Varslingstjenesten Varsom.no har sendt ut farevarsel på nivå tre for snøskred for Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Indre Troms. Dette gjelder torsdag og fredag.

Lenger sør er det sendt ut farevarsel på gult nivå.

– Fra fredag ettermiddag ventes ny runde med snøfokk i fjellet på grunn av sterk vind og snø, varsler meteorologene , som har sendt ut gult farevarsel.

Skal man ned fra fjellet før nyttårsaften, er det best å kjøre første del av fredag. Oppfordringen er klar og tydelig:

– Kjør forsiktig, og ha med nok mat, drikke og varme klær i bilen.

Mye regn

Fra Dirdal i Rogaland til Florø i Vestland ventes det mye regn fredag ettermiddag og kveld. Det kan lokalt komme over 60 millimeter i løpet av tolv timer. Snøgrensen er 400–600 meter over havet først på dagen, men stiger så til 600–800 meter etter hvert.

– Enkelte steder vil nedbøren først komme som snø, før den etter hvert går over til regn. Det vil lokalt bli is på veiene som følge av regn som fryser på kald bakke, advares det.

I deler av Troms og Finnmark ventes det kraftige vindkast gjennom natten. Det kan komme vindkast på 30–35 meter per sekund. På kysten blir det sterk kuling til liten storm, og full storm i fjellet.

I Troms løyer vinden utpå ettermiddagen fredag, mens det i Finnmark blir tidlig kveld før vinden stilner.