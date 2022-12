Mann funnet død utendørs i Drammen – politiet ber om tips

Politi ved stedet der en mann torsdag morgen ble funnet død utendørs i Drammen sentrum. En mann er siktet for voldsutøvelse.

NTB

En mann i 50-årene er siktet for kroppskrenkelse etter at en mann torsdag morgen ble funnet død utendørs i Drammen sentrum.

– Vi fikk melding om at det var funnet en mann utendørs. Det var en nabo som varslet, opplyser operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet klokka 9.15. En mann er siktet og er i avhør hos politiet.

– Vi fikk melding klokka 9.15 om en observasjon gjort av en nabo av en død mann liggende utendørs, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

Ber om tips

Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall. Den avdøde er ikke identifisert.

– Det er viktig for oss å finne ut av hva som har skjedd i tiden før mannen ble funnet, og vi ønsker derfor å komme i kontakt mer personer som kan ha sett eller hørt noe som kan være av interesse for politiet, sier Mathiassen.

Tips kan ringes inn til politiet på telefon 33 34 44 00.

– Et vitne så de to i en slåsskamp i går, og det er basert på det, at mannen er siktet, sier Eriksen til Drammens Tidende.

Tror det er en relasjon

Politiet vet ikke hvor lenge avdøde hadde ligget i ute, men til Dagbladet sier operasjonslederen at vedkommende bar preg av å ha ligget under snøen.

Politiet opplyser at personen som er siktet, er en mann i 50-årene av utenlandsk opprinnelse, skriver VG.

– Vi tror siktede har en relasjon til avdøde, sier Eriksen til avisen.