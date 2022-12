Kvinne funnet død utenfor bolig i Grimstad

NTB

Det er funnet en død person utendørs i Grimstad. Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart.

Politiet i Agder opplyser på Twitter at politiet og ambulanse rykket ut til Landvik etter melding om funn av en død person utenfor et hus.

Den avdøde er en 65 år gammel kvinne.

– Vi fikk melding om dødsfallet via AMK, som igjen hadde fått beskjed fra hjemmesykepleien, forteller operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Politiet opplyser at det så langt ikke er noe som indikerer et straffbart forhold, men at det behandles som et mistenkelig dødsfall.

– Vi har flere hypoteser. Dette kan dreie seg om sykdom, og det kan være ei ulykke på bakgrunn av at det er glatt. Vi kan ikke helt utelukke at det kan dreie seg om et straffbart forhold, men det er ingen åpenbare forhold som peker på at det kan være det, sier Hyberg til avisen.