Toglinjene er åpnet for trafikk etter kraftig vind i Trøndelag

NTB

Strekningen Støren-Lundamo i Trøndelag er åpnet for togtrafikk etter at kraftig vind skapte trøbbel torsdag formiddag. Det er fortsatt forsinkelser.

Sterk vind førte til at flere trær sto lent mot kjøreledningene, og togstrekningen ble derfor stengt. Klokka 10.10 opplyser Bane Nor at strekningen er gjenåpnet, men reisende må fortsatt regne med forsinkelser.

Feilen rammet Rørosbanen, Dovrebanen og regiontoget mellom Trondheim og Støren. SJ Norge drifter disse toglinjene.

Tidligere torsdag var det også forsinkelser på både Østfoldbanen og Gjøvikbanen på grunn av signalfeil ved henholdsvis Sarpsborg og Nittedal. Begge feilene er nå rettet.