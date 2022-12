Klart råd: Kjør forsiktig i nyttårshelgen (hvis du må ut)

NTB

Hvis du ikke kan la bilen stå i dagene framover, bør du beregne god tid, ha nok med drivstoff og ta med deg varme klar.

Farevarsler over store deler av landet og glatte veier er fasiten før nyttårshelgen braker løs. Torsdag skriver Budstikka at bilister i Asker og Bærum oppfordres til å la bilen stå. I store deler av Sør-Norge er det utstedt farevarsel for glatt vei, noe som skyldes underkjølt regn.

I Nord-Norge er det vind som gjør at man oppfordrer til å la bilen stå, skriver NRK.

– Det blir en del vær mange steder nyttårsaften og 1. nyttårsdag. Unntaket ser ut til å være østafjells, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt til NTB.

Vind og glatt

Onsdag kveld var det lagt ut en rekke farevarsler for torsdag og fredag, og meteorologen kunne opplyse at det trolig var flere i vente for lørdag og søndag. Mye dreier seg om kraftig vind, men det er også farevarsel for glatt vei i store deler av Sør-Norge.

– Det vil være nedbør og en del vind en del steder i landet på lørdag, sier Biseth Granan.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er også varslet mye vind flere steder i landet. Les mer Lukk

Han opplyser blant annet at Oslo, Trondheim og Bergen alle ventes å starte nyttårsaften med plussgrader, før temperaturen faller mot kvelden. I byene lenger nordover blir det snø eller sludd gjennom dagen.

– Det vil trolig komme farevarsel mange steder, så det er greit å ta det med ro, avslutter Granan til NTB.

Ikke så mye trafikk på selve nyttårsaften

Trafikkoperatør Hilde Bjørnstad ved Veitrafikksentralen øst sier det erfaringsmessig er mest trafikk på veiene 30. desember og 1. nyttårsdag, ikke så mye på selve nyttårsaften.

Hun kommer med noen generelle råd til bilistene.

– Undersøk kjøreforholdene, særlig hvis man skal over en fjellovergang. Er det fare for kolonnekjøring, så pass på at du har greit med drivstoff, og varme klær og mat i bilen. Og så må man holde avstand til bilene foran, vise hensyn og avpasse farten, sier hun.