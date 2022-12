Vogntog rev med seg 20 meter autovern – E6 i Østfold midlertidig stengt

E6 ved Kambo i Viken er stengt på grunn av opprydning etter trafikkuhell. Les mer Lukk

NTB

E6 i Moss er midlertidig stengt i retning Sarpsborg etter et trafikkuhell torsdag morgen. Et vogntog rev med seg over 20 meter av autovernet.