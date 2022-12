25 personer drept i år

Natt til 25. juni avfyrte Zaniar Matapour flere skudd mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. To menn ble drept. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Årets første drap skjedde kun en drøy time inn i 2022, og det foreløpig siste skjedde i romjula. Med det ligger antall drap i år på nivå med de siste årene.

Allerede klokka 1.28 natt til 1. januar i år fikk politiet melding om årets første drap. Da hadde 28 år gamle Kjetil Andre Østhus blitt knivstukket i Haugesund i forbindelse med en uenighet om fyrverkeri.

Rett før jul ble en britisk statsborger i 20-årene tiltalt for drapet. Ifølge NRK vil statsadvokaten be om at mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Det foreløpig siste drapet skjedde i romjula, da en mann onsdag ettermiddag døde etter i ha blitt funnet skadd i en leilighet i Bergen.

25 ofre i 22 saker

Med det ligger det an til at antall drap i Norge i 2022 blir omtrent på nivå med de siste årene. Hittil i år har politiet startet etterforskning av 22 drapssaker med i alt 25 ofre.

I tillegg er en kvinne siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann ble funnet død i Namsos 22. desember. Politiet har sagt at siktelsen kan bli oppjustert til drap.

Hvert år siden 2014 har antallet drap i Norge ligget under 30, og de siste fem årene har antallet drapsofre ligget mellom 24 og 29.

Antallet drepte i Norge går stadig nedover. På 1980-tallet var det ifølge Kripos flere år med over 50 drepte, på 1990-tallet ble det stort sett drept rundt 40 mennesker i året, og på 2000-tallet lå antall drepte oftest på mellom 30 og 40.

Skjøt mot utesteder i Oslo sentrum

Årets mest omtalte drapssak er angrepet der 43 år gamle Zaniar Matapour natt til 25. juni begynte å skyte mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen ble drept i skytingen, mens ti personer ble alvorlig skadd og elleve ble lettere skadd.

I tillegg til Matapour er to andre menn pågrepet og siktet for medvirkning. Den kjente islamisten Arfan Bhatti er også etterlyst for medvirkning, men befinner seg i Pakistan.

Saken etterforskes som en terrorhandling. Pride-paraden 25. juni ble avlyst fordi hat mot homofile ble ansett som et mulig motiv bak skytingen.

Mistanke om psykisk sykdom i flere av drapene

Det ble tidlig kjent at Matapours psykiske helse har vært tema i tidligere rettsprosesser hvor han har vært part, og han ble i en periode etter skytingen i Oslo tvangsinnlagt ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen for psykiatrisk undersøkelse.

Det er mistanke om at psykisk sykdom også kan ha vært medvirkende i flere av drapssakene i år.

I tillegg til nyttårsdrapet i Haugesund gjelder det blant annet saken der en mann i 40-årene er siktet for å ha drept et eldre ektepar på Otta i Innlandet i august, saken der en mann i 20-årene er siktet for å ha drept sin egen far i Tromsø i juli og saken der en mann i 30-årene nå er tiltalt for å ha drept sin far i Bergen i mars.

Tidligere i desember kom Kripos med en rapport som viser at nær hvert tredje drap og drapsforsøk mellom 2014 og 2021 ble begått av personer med alvorlige psykiske lidelser.

Første sak for retten 3. januar

Rett over nyttår, den 3. januar, starter den første rettssaken etter drap som ble begått i år. Da står en mann i 40-årene tiltalt for å ha drept 69 år gamle Sukanya Banglek i Lier 8. januar i år. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha tatt kvelertak på den svenske kvinnen og ha slått henne i hodet med en treningsmanual.

Det er satt av to dager til rettssaken i Buskerud tingrett i Drammen.