FHI vil ikke anbefale reiserestriksjoner

– Det er vanskelig å se for seg noen scenarioer der vi skulle prøve å hindre at noen smittede kommer til landet, sier Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Det vil ikke bli aktuelt å anbefale innreiserestriksjoner for personer som reiser fra Kina eller andre land med høyt smittetrykk, sier fagdirektør Preben Aavitsland i FHI.

Aavitsland skriver i en epost til Nettavisen at Folkehelseinstituttet følger situasjonen i Kina og ellers i verden.

Det gjør de gjennom meldinger fra WHO, EU-kommisjonen, det europeiske smitteverninstituttet ECDC, søsterinstitutter i nærstående land, norske utenriksstasjoner, massemedier og sosiale medier.

USA og flere andre land innfører krav om en negativ koronatest for reisende fra Kina. USA kunngjorde onsdag at kravet blir innført 5. januar, og at det skal gjelde for alle over to år som kommer med fly fra Kina.

Det blir ikke aktuelt i Norge.

– Vi kommer ikke til å anbefale dette for regjeringen. Det er allerede hundretusener her i landet som smittes hver uke, men få som blir alvorlig syke. Noen hundre ekstra tilfeller importert fra utlandet vil knapt påvirke den norske epidemien, skriver han til Nettavisen.

Aavitsland er klar på at tiden for slike tiltak er over.

– Det er vanskelig å se for seg noen scenarioer der vi skulle prøve å hindre at noen smittede kommer til landet. Det er snart et år siden alle innenlandske tiltak ble fjernet, og befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter vaksinasjon og smitte.