NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 29. desember.

To år siden kvikkleireskredet i Gjerdrum

Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Ti personer, deriblant en gravid kvinne, mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet.

Ny regjering presenteres i Israel

Benjamin Netanyahu ventes å presentere sin nye koalisjonsregjering for den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

Hoppuka starter i Oberstdorf

Torsdag starter den tysk-østerrikske hoppuka i Oberstdorf. Halvor Egner Granerud var klart best og vant onsdag kvalifiseringen til det første rennet.

Aleksander Aamodt Kilde kjører super-G i Bormio

Aleksander Aamodt Kilde sin første pallplassering i utfor i Bormio da han tok tredjeplass i onsdagens renn. Torsdag er det super-G i Bormio, og Kilde stiller igjen til start.