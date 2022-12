Kvinne i 70-årene døde i trafikkulykke i Austevoll

NTB

En kvinne i 70-årene er bekreftet omkommet i en trafikkulykke i Austevoll i Vestland fylke. En mann i 80-årene ble fløyet med luftambulanse til sykehus.

Nødetatene ble varslet om ulykken klokka 13.07. Bilen havnet et godt stykke utenfor veien, og det ble lenge forsøkt med livreddende førstehjelp.

– Det er en kvinne i 70-årene som er omkommet. En mann i 80-årene er fraktet til Haukeland universitetssjukehus. Han var bevisst da han ble fraktet med luftambulanse fra ulykkesstedet, opplyser operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har ikke mottatt oppdatering på mannens tilstand.

Mannen og kvinnen har en relasjon, og deres pårørende er varslet om ulykken, opplyser Mjelde.

Tre timer etter ulykken gjennomførte politiet og Statens vegvesen fortsatt etterforskning på ulykkesstedet.

– Det er for tidlig å si noe om selve hendelsesforløpet eller årsaken til ulykken. Politiet har ingen opplysninger per nå som tilsier at fører av bilen skal ha vært påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Dette vil likevel bli en del av etterforskningen, sier Mjelde