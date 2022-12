En person døde i en busskollisjon i Fredrikstad

To busser har frontkollidert på Fredrikstadbrua. En person er bekreftet omkommet i ulykken, opplyser politiet.

NTB

En person er bekreftet omkommet i en frontkollisjon mellom to busser på Fredrikstadbrua. En annen person betegnes som alvorlig skadd.

Øst politidistrikt meldte om ulykken klokka 9.21 onsdag formiddag.

– Det var totalt fire personer på bussene. En er alvorlig skadd og fraktet til sykehus med helikopter. En er bekreftet omkommet. Politiet har rutinemessig iverksatt etterforskning, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det var VG som først omtalte dødsfallet.

Litt tidligere opplyste politiet på Twitter at det er snakk om store materielle skader.

– Det har vært en møteulykke mellom to busser. De har krasjet i starten av Fredrikstadbrua. Det er store skader på de involverte bussene. Så langt vi har oversikt nå, er det totalt fire involverte personer. I den ene bussen er det to passasjerer. Den andre bussen er tom. Vi har nylig fått bekreftet at dessverre er en person omkommet, i tillegg er en person alvorlig skadd, sier innsatsleder Arve Hermansen til Fredriksstad Blad.

Frigjort

Hermansen sier det foreløpig er altfor tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

– Bussene har frontkollidert og står i ett av feltene. Hendelsesforløpet har vi ikke oversikt over, sier han.

Personen som er alvorlig skadd, satt fastklemt etter ulykken. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om den omkomne og alvorlig skadde er sjåfør eller passasjer.

– Den alvorlige skadde er akkurat frigjort, han har sittet fastklemt siden ulykken skjedde og er nå på vei til Ullevål sykehus. Politiet driver nå blant annet med varsling av pårørende, sier innsatslederen.

Havarikommisjonen på vei

Hermansen sier politiet er i full gang med sine undersøkelser.

– Vi er godt i gang på stedet. Vi har startet vitneavhør, teknikere er på vei, i tillegg til Statens vegvesens havarikommisjon. Så det vil være omfattende undersøkelser her i lang tid framover og et stykke fram i tid før vi kan si noe om årsaken, sier han.

Veien vil være stengt en god stund fremover, opplyser politiet.