NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 28. desember

Brann i tre biler i Oslo – politiet mistenker ildspåsettelse

Funn på åstedet gjør at politiet mistenker at brann i tre biler på Tøyen i Oslo ble antent i natt. Politiet varslet først om brann i en bil klokka 2.46 om natten. Kort etter ble det opplyst at det brant i tre biler.

– En hypotese vi jobber etter, er at brannen kan være påsatt. Det er gjort funn på åstedet som underbygger dette, uten at vi kan gå nærmere inn på hva slags funn som er gjort, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Stadig flere døde etter uvær

Dødstallet fortsetter å stige etter en julehelg med regn, flom og jordskred på Filippinene.

Myndighetene oppjusterte i dag dødstallet til 25 fra 17 dagen før. Drukning som følge av styrtflod utgjør den største dødsårsaken. 26 er fortsatt savnet.

Kyiv må regne med flere strømbrudd

Innbyggerne i Ukrainas hovedstad Kyiv må regne med gjentatte og plutselige strømbrudd gjennom hele vinteren, uttaler byens ledelse.

Elektrisitetsforsyningen i Kyiv er, i likhet med andre ukrainske byer, blitt utsatt for store strømbrudd som følge av russiske angrep siden oktober. Elektrikere jobber døgnet rundt for å reparere kraftnettet, men situasjonen er likevel vanskelig, opplyser myndighetene.

Biden på ferie

USAs president Joe Biden har dratt til St. Croix, en av øyene som utgjør det amerikanske territoriet Jomfruøyene i Karibia, der han skal tilbringe romjulen og nyttårshelgen sammen med førstedame Jill Biden.

2. januar drar Biden tilbake til Washington. Etter hjemkomsten skal Biden kunngjøre om han vil stille til gjenvalg i 2024-valget.

Zuccarello bidro til seier

Mats Zuccarello bidro til seieren med ett mål da Minnesota Wild igjen viste styrke og vant 4–1 borte mot Jets.

Zuccarello kunne i tillegg til målet, som kom seks og et halvt minutt i ut i første periode i går kveld, også notere seg en assist da lagkamerat Frederick Gaudreau la inn Minnesota Wilds tredje mål i den andre perioden.

Hittil i sesongen står Zuccarello med 16 mål og 23 assist på 35 kamper.