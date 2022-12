To pågrepet etter ran av kiosk i Bergen

NTB

To personer ble tirsdag kveld pågrepet etter at en kiosk i Bergen sentrum ble meldt ranet tidligere på kvelden.

Vest politidistrikt opplyser natt til onsdag at to personer ble pågrepet på Torgallmenningen i Bergen like før midnatt. Pågripelsen skjedde etter at en kiosk ble meldt ranet i Krinkelkroken i sentrum klokka 22.15.

– Om lag klokka 23.55 ble to personer mistenkt for forholdet pågrepet på Torgallmenningen. Er innsatt i arrest, skriver politidistriktet.