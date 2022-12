Analytikere: Slik blir strømprisene i 2023

Innbyggerne i Nord-Norge kan sannsynligvis vente seg høyere strømpriser det kommende året, ifølge ekspert.

Strømpriser har vært et hett tema i 2022, og mange nordmenn har merket de høye prisene på lommeboka. En rekke gangar har det blitt satt prisrekorder.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar, skjøt strømprisene i været. Men ikke i hele landet. Samlet sett gjennom 2022 har innbyggerne i Midt- og Nord-Norge hatt billig strøm sammenlignet med de øvrige landsdelene.

Strømprisene og strømstøtte har også preget mye av debatten i norsk politikk det siste året.

Men hvordan blir strømprisene i 2023?

ABC Nyheter har spurt flere analytikere om hvordan de tror strømprisen blir det kommende året.

Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i StormGeo, sier følgende om neste års strømpriser:

– Gjennomsnittsprisen neste år ligger an til å bli omtrent som i år. Sannsynligvis litt lavere enn i år i Sør-Norge, og litt høyere enn i år i Nord-Norge, sier han til ABC Nyheter.

Stor usikkerhet

Anders Lund Eriksrud sier at gassprisene trolig vil holde seg høye gjennom hele 2023. Les mer Lukk

Anders Lund Eriksrud i konsulentselskapet Thema sier det er stor usikkerhet når det kommer til utviklingen i strømprisene.

– Med utsikter til høye gasspriser gjennom hele 2023 forventer vi også at kraftprisene i Sør-Norge kommer til å holde seg høye. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til utviklingen, og de aller største usikkerhetsfaktorene er knyttet til om Europa klarer å sikre tilgang til nok gass de neste årene og utviklingen i været, sier han til ABC Nyheter.

Eriksrud sier videre at dersom 2023 også blir et kaldt og tørt år i Sør-Norge, kan vi se priser på flere kroner per kilowattime gjennom hele året.

– Tilgjengeligheten i kjernekraft – både i Norden og på kontinentet – vil også ha en viss betydning, sier han.

Været bestemmer

Direktør for krafthandel Andreas Myhre i Entelios, et datterselskap av Agder Energi, sier strømprisen denne vinteren blir etter all sannsynlighet høyere enn hva den pleier å være.

– Det er i hovedsak været som bestemmer hvordan dette går, men også produksjonskapasiteten i Europa på alt annet enn gasskraftverk. Vi krysser fingrene på at det ikke blir noen store feil og utkoblinger i for eksempel Frankrike, sier han til ABC Nyheter.

Myhre forteller at det er naturgassprisen som blir styrt av været.

– Vi har bra med lager nå som holder noen måneder, og vi ikke bruker av lageret frem til for eksempel jul, ser det lyst ut for å slippe å skru av forbruk. Da blir også strømprisen mye lavere enn fryktet tidligere i høst.