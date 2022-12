Mann pågrepet for ran i Vestby

NTB

En bensinstasjon i Vestby i Follo ble natt til tirsdag ranet. Politiet har pågrepet den antatte gjerningsmannen.

Ranet skjedde i 3-tiden natt til tirsdag. En mann kom inn på Deli de Luca-kiosken på Esso-stasjonen og truet til seg noen varer.

Den ansatte ble tatt kvelertak på, men er fysisk uskadd, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Rundt en times tid senere ble en mann i 20-årene pågrepet i Vestby etter at politiet hadde satt i gang søk med hundepatrulje, opplyser operasjonsleder Ronny Samuelsen til Moss Avis.

Mannen beskrives som en kjenning av politiet.

Dette er andre gang på ni måneder at Esso-stasjonen blir utsatt for ran, skriver Vestby Avis. Også ved ranet i slutten av mars ble betjeningen utsatt for voldshandlinger bak disken.