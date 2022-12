En person pågrepet og siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Oslo

NTB

En mann med stikkskader tok natt til tirsdag kontakt med en politipatrulje i Oslo sentrum. En person er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter hendelsen.

– En patrulje ble kontaktet av en person som hadde skader som var forenelig med stikkskader. Fornærmede er bevisst og blir ivaretatt av helse, skrev Oslopolitiet på Twitter like etter klokken 0.30 natt til tirsdag.

En time senere opplyste operasjonsleder Line Skott at mannens tilstand er stabil.

Mannen i 20-årene tok kontakt med politiet i Hammersborggata, og politiet sperret av et område ved krysset Hammersborggata-Calmeyers gate som de mener kan være åstedet.

Krimteknikere har undersøkt stedet, og politiet har gått gjennom området for å se om hendelsen kan ha vært fanget opp av overvåkingskameraer.

Ifølge politiet virker det som om hendelsen ikke er tilfeldig.

Like over klokken 4.30 opplyser operasjonsleder Skott at en person er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

– Det vil bli forsøkt gjennomført avhør i løpet av dagen, sier Skott.