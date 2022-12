Flere stengte fjelloverganger

E6 over Saltfjellet er stengt på grunn av uvær. Det samme gjelder riksvei 14 Vikafjellet. Det er innført kolonnekjøring flere andre steder. Arkivfoto: Statens vegvesen / NTB Les mer Lukk

NTB

Statens vegvesen melder mandag kveld at E6 over Saltfjellet er stengt. Også riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 7 over Hardangervidda er stengt.