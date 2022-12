Gardermoen midlertidig stengt for flyavganger

NTB

Oslo lufthavn er midlertidig stengt for flyavganger på grunn av snøværet, meler VG.

Is og snø på rullebanene har ført til forsinkelser store deler av mandagen på Oslo lufthavn Gardermoen.

Ved 21.15-tiden er alle avganger satt midlertidig på vent, skriver VG.

– Vi regner med at det vil ta mellom tre kvarter til en time, fram til det verste snøværet er over, sier Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor.

Flyene får fremdeles landet på Gardermoen.

