Snø, jord og trær raste over vei i Midt-Telemark

NTB

I Midt-Telemark har jord, snø og trær rast over vei.

Politiet rykket mandag ut til et mulig ras over Sauheradveien ved Akkerhaugen i Midt-Telemark kommune. Det viste seg å kun være trær som hang over veibanen.

Politiet meldte ved 19-tiden at de hadde fått melding om at snø, jord og trær muligens hadde rast ut over Sauheradveien.

– Det kan ha gått flere små ras i området. Politiet reiser ut for å sikre rasstedet og forhindre at folk eller biler ferdes på det utsatte stedet, tvitret Sørøst politidistrikt.

Da politiet ankom stedet viste det seg at det ikke var snakk om noe ras, men trær som hang over veibanen på grunn av tung snø.

– Veien åpnes for trafikk igjen, skriver politiet.

Saken oppdateres